Правительство Каталонии принесло присягу, завершив прямое управление Мадрида

Новое правительство Каталонии принесло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство во главе с Кимом Торрой, близким соратником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, вступило в силу в тот же день, когда присягу принес и новый премьер Испании Педро Санчес. Санчес ранее высказывался за диалог с Каталонией, однако отвергал идею любого референдума о независимости.

Предшественник Санчеса Мариано Рахой ввел прямое управление в Каталонии после провозглашения парламентом независимости региона.

Согласно Конституции Испании, прямое управление завершается автоматически с появлением действующего регионального правительства в Барселоне.

Как сообщалось, 1 июня новое региональное правительство Каталонии, в которое не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, получило утверждение центральной власти в Мадриде.