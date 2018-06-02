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Правительство Каталонии принесло присягу, завершив прямое управление Мадрида

Суббота, 2 июня 2018, 14:49

Новое правительство Каталонии принесло присягу, автоматически окончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство во главе с Кимом Торрой, близким соратником экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, вступило в силу в тот же день, когда присягу принес и новый премьер Испании Педро Санчес. Санчес ранее высказывался за диалог с Каталонией, однако отвергал идею любого референдума о независимости.

Предшественник Санчеса Мариано Рахой ввел прямое управление в Каталонии после провозглашения парламентом независимости региона.

Согласно Конституции Испании, прямое управление завершается автоматически с появлением действующего регионального правительства в Барселоне.

Как сообщалось, 1 июня новое региональное правительство Каталонии, в которое не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу, получило утверждение центральной власти в Мадриде.

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