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Понад тисяча людей вимагають визнати результати виборів мера Кишинева

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Понад тисяча людей вимагають визнати результати виборів мера Кишинева

Середа, 20 червня 2018, 19:59

У центрі Кишинева у середу ввечері опозиція протестує проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці.

Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, у протесті беруть участь понад тисяча людей.

Нагадаємо, напередодні суд Кишинева визнав недійними вибори мера, на яких здобув перемогу опозиційний кандидат від проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрій Нестасе. Результат виборів оскаржувала Партії соціалістів, яка звинуватила Нестасе в передвиборній агітації в день голосування.

Після винесеного вироку суду Нестасе, який назвав рішення "політичним замовленням", закликав людей готуватися до масових протестів.

У середу ввечері люди, вигукуючи "Геть мафію", "Ганьба" та "Злодії", вирушили до офісу "Демократичної партії Молдови" (ДМП).

 

Нестасе стверджує, що його головний суперник і кандидат соціалістів Іон Чебан, а також президент країни Ігор Додон "безсоромно брешуть, маніпулюють і грають у виставі" лідера ДПМ Володимира Плахотнюка.

 

Лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду, своєю чергою, заявила, що "всі повинні розуміти, що вчорашнє рішення суду - це диктатура".

За результатами виборів, Андрій Нестасе набрав близько 52% голосів виборців. За його опонента, кандидата від Партії соціалістів Іона Чебана, проголосували близько 48% мешканців Кишинева.

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