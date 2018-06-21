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Климкин назвал "красные линии" в переговорах с Венгрией по закону об образовании

Четверг, 21 июня 2018, 14:41

Украина будет настаивать на необходимости изучения украинского языка жителями Закарпатья на межправительственных переговорах с венгерской стороной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

"Наша цель - помочь получить реальный уровень владения украинским языком. И, конечно, понимание, гражданами какой страны они являются. Иначе они будут дискриминированы по отношению ко всем другим гражданам. Это и есть фундаментальная красная линия на наших завтрашних переговорах", - сказал Климкин.

Он пообещал, что сразу после завершения переговоров МИД проинформирует об их результате.

"Я очень надеюсь на положительный результат и на конструктив. По меньшей мере наши предыдущие дискуссии дают мне возможность говорить именно об этом", - добавил министр.

Межправительственная встреча высокого уровня между представителями Украины и Венгрии по украинскому закону об образовании состоится 22 июня в Берегово.

Это будет первая встреча такого уровня с тех пор, как диалог Киева и Будапешта обострился из-за спора вокруг украинского закона.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняет, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

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