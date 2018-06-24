Ердоган оголосив про перемогу на виборах у Туреччині, сайт ЦВК не працює

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про свою перемогу на дострокових виборах, які відбулися у неділю, хоча підрахунок голосів ще триває.

Про це він заявив під час звернення до народу по національному телебаченню.

"Згідно з неофіційними результатами, наш народ довірив мені роль президента країни, а парламентську більшість "Народному альянсу", - сказав він.

Сайт Центральної виборчої комісії не працює з моменту початку підрахунку голосів. За інформацією користувачів соцмереж, сайт недоступний як в Туреччині, так і в європейських країнах, наприклад, в Україні та Німеччині.

Підрахунок голосів досі триває, але результати доступні лише на сайті державного інформагентства Anadolu та телеканалу ТRТ.

За інформацією державних турецьких ЗМІ, пораховано 96,72% бюлетенів, і Ердоган набрав 52,65% голосів, а це означає, що другого туру президентських виборів не буде. Ердоган переміг у 64 провінціях з 81.

Його найближчий суперник лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримав 30,75% голосів (виграв у 8 провінціях).

На третьому місці лідер прокурдської партії Селахаттін Демірташ - 8,09% голосів (переміг у 9 провінціях). Четвертою стала лідер "Хорошої партії" Мераль Акшенер – 7,42%. Ще два кандидати набрали менше одного відсотка голосів.

В адміністрації президента Туреччини вже заявили, що Ердогана з перемогою привітали президент Азербайджану, а також прем'єри Угорщини та Албанії.

Щодо результатів дострокових парламентських виборів, які також відбулися у неділю, їх виграє блок, очолюваний правлячою партією Ердогана.

Однак дані наводять знов таки лише державні турецькі ЗМІ. Після підрахунку 96,48% голосів блок "Народний альянс", до якого входять "Партія справедливості та розвитку" (АК Party), очолювана Ердоганом, та Партія націоналістичного руху (МНР), мають 53,65% голосів.

Опозиційний блок "Національний альянс", до якого входять "Республіканська народна партія" (СНР), "Хороша партія" (Iyi) та "Партія щастя", отримав 34,15% голосів.

Прокурдська "Партія демократії народів" (HDP) набрала 11,26% голосів. Решта політичних сил не набирають і 1,5% голосів.

Окремий підрахунок за кожну партію свідчить про лідерство AK Party, яка отримала 42,47% голосів і 293 місця у парламенті (абсолютна більшість 300 голосів). Далі йде опозиційна CHP – 22,71% голосів і 146 місць у парламенті.

Прокурдська партія матиме 66 депутатів у парламенті, союзники Ердогана із партії МНР – 49 депутатів, "Хороша партія" – 46 депутатів.

У Туреччині один із найвищих у світі прохідних бар’єрів, для потрапляння в парламент необхідно набрати 10% голосів виборців.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року.

Відповідно до внесених у Конституцію змін, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Також він призначатиме керівників спецслужб та армії.

Ердоган був прем'єр-міністром протягом 11 років, перш ніж стати президентом у 2014 році.