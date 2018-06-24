Эрдоган объявил о победе на выборах в Турции, сайт ЦИК не работает

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на досрочных выборах, которые состоялись в воскресенье, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Об этом он заявил во время обращения к народу по национальному телевидению.

"Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу", - сказал он.

Сайт Центральной избирательной комиссии не работает с момента начала подсчета голосов. По информации пользователей соцсетей, сайт недоступен как в Турции, так и в европейских странах, например, в Украине и Германии.

Подсчет голосов еще продолжается, но результаты доступны только на сайте государственного информагентства Anadolu и телеканала ТRТ.

По информации государственных турецких СМИ, посчитано 96,72% бюллетеней, и Эрдоган набрал 52,65% голосов, а это значит, что второго тура президентских выборов не будет. Эрдоган победил в 64 провинциях из 81.

Его ближайший соперник лидер оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже получил 30,75% голосов (выиграл в 8 провинциях).

На третьем месте лидер прокурдской партии Селахаттин Демирташ - 8,09% голосов (победил в 9 провинциях). Четвертой стала лидер "Хорошего партии" Мераль Акшенер - 7,42%. Еще два кандидата набрали менее одного процента голосов.

В администрации президента Турции уже заявили, что Эрдогана с победой поздравили президент Азербайджана, а также премьеры Венгрии и Албании.

Касательно результатов досрочных парламентских выборов, которые также состоялись в воскресенье, то их выигрывает блок, возглавляемый правящей партией Эрдогана.

Однако данные приводят опять же только государственные турецкие СМИ. После подсчета 96,48% голосов блок "Народный альянс", в который входят "Партия справедливости и развития" (АК Party), возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (МНР), имеют 53,65% голосов.

Оппозиционный блок "Национальный альянс", в который входят "Республиканская народная партия" (СНС), "Хорошая партия" (Iyi) и "Партия счастья", получил 34,15% голосов.

Прокурдская "Партия демократии народов" (HDP) набрала 11,26% голосов. Остальные политические силы не набирают и 1,5% голосов.

Отдельный подсчет за каждую партию свидетельствует о лидерстве AK Party, которая получила 42,47% голосов и 293 места в парламенте (абсолютное большинство 300 голосов). Далее идет оппозиционная CHP - 22,71% голосов и 146 мест в парламенте.

Прокурдская партия будет иметь 66 депутатов в парламенте, союзники Эрдогана из партии МНР - 49 депутатов, "Хорошая партия" - 46 депутатов.

В Турции один из самых высоких в мире проходных барьеров, для попадания в парламент необходимо набрать 10% голосов избирателей.

После этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме в прошлом году.

Согласно внесенным в Конституцию изменениям, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. Также он будет назначать руководителей спецслужб и армии.

Эрдоган был премьер-министром в течение 11 лет, прежде чем стать президентом в 2014 году.