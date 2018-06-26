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Принц Вільям прибув до Ізраїлю з історичним візитом

Вівторок, 26 червня 2018, 07:59

Принц Вільям прибув до Ізраїлю в понеділок із першим офіційним візитом члена британської королівської сім'ї до регіону, яким у минулому управляв Лондон.

Про це повідомляє Associated Press.

Прибувши з сусідньої Йорданії, герцог Кембриджський приземлився в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон, а потім вирушив в Єрусалим.

Три десятиліття британського правління у регіоні між двома світовими війнами допомогли встановити деякі лінії розлому ізраїльсько-палестинського конфлікту. Завершення мандату Великої Британії у Палестині 1948 року призвело до остаточного створення Ізраїлю і Йорданії. З того часу Британія разом зі США є посередником в мирних зусиллях. 

Хоча поїздка Вільяма оголошена неполітичною та присвячена в основному технологіям і спільним ізраїльсько-арабським проектам, принці також зустрінеться з ізраїльськими і палестинськими лідерами та відвідає визначні пам'ятки Єрусалима. У вівторок Вільям відвідає меморіал пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі.

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Велика Британія
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