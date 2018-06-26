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Принц Уильям прибыл в Израиль с историческим визитом

Вторник, 26 июня 2018, 07:59

Принц Уильям прибыл в Израиль в понедельник с первым официальным визитом члена британской королевской семьи в регион, которым в прошлом управлял Лондон.

Об этом сообщает Associated Press.

Прибыв из соседней Иордании, герцог Кембриджский приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим.

Три десятилетия британского правления в регионе между двумя мировыми войнами помогли установить некоторые линии разлома израильско-палестинского конфликта. Завершение мандата Великобритании в Палестине 1948 привело к окончательному созданию Израиля и Иордании. С тех пор Великобритания вместе с США является посредником в мирных усилиях.

Хотя поездка Уильяма объявлена ​​неполитической и посвящена в основном технологиям и общим израильско-арабским проектам, принц также встретится с израильскими и палестинскими лидерами и посетит достопримечательности Иерусалима. Во вторник Уильям посетит мемориал памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

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Великобритания
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