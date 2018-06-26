Генсек Ради Європи написав Гройсману через напади на ромів

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив стурбованість у зв’язку з низкою атак, спрямованих проти ромської громади в Україні, та закликав українську владу провести належне розслідування.

Про це йдеться у листі Ягланда на адресу прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Ягланд звернув увагу на те, що напади на ромів в Україні розпочалися з інциденту на Лисій горі у Києві в квітні 2018 року. Останнім став напад на околиці Львова, внаслідок якого загинув 24-річний чоловік та отримали поранення четверо осіб.

"Повідомлялося, що зловмисники були членами радикальних націоналістичних організацій, а поліція, знаючи, що напади відбудуться, не втручалася", - пише Ягланд.

За словами генсека, зараз важливо, щоб усі відповідальні посадовці на найвищому рівні, а також представники місцевої влади та правоохоронних органів мобілізували свої сили у відповідь на ситуацію, що "схоже поширилась по всій Україні".

"Рада Європи, як і її держави-члени, зобов’язані дотримуватися Європейської конвенції з прав людини, включно із положеннями, які стосуються права на життя та заборони нелюдського і принизливого поводження (статті 2 та 3 Конвенції). Тому я очікую від української влади проведення необхідного ефективного розслідування звинувачень у відповідності до Конвенції та судової практики та притягнення винних до відповідальності", - наголошується у листі.

Генсек наголосив, що Рада Європи готова до подальшої співпраці з українською владою щодо імплементації Стратегії інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство.

Напередодні Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Як повідомлялося, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.