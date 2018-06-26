Генсек Совета Европы написал Гройсману из-за нападений на ромов

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с рядом атак, направленных против ромской общины в Украине, и призвал украинскую власть провести надлежащее расследование.

Об этом говорится в письме Ягланда в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Ягланд обратил внимание на то, что нападения на ромов в Украине начались с инцидента на Лысой горе в Киеве в апреле 2018 года. В последнее стало нападение на окраине Львова, в результате которого погиб 24-летний мужчина и получили ранения четыре человека.

"Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась", - пишет Ягланд.

По словам генсека, сейчас важно, чтобы все ответственные чиновники на самом высоком уровне, а также представители местной власти и правоохранительных органов мобилизовали свои силы в ответ на ситуацию, которая, "похоже, распространилась по всей Украине".

"Совет Европы, как и его государства-члены, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3 Конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с Конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности", - отмечается в письме.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграции ромов в украинское общество.

Накануне Совет Европы осудил нападение на цыганский табор во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на улице Трускавецкой на окраине Львова один человек погиб, четверо получили травмы.