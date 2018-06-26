Берлін: меншини в Україні мають жити в безпеці

Уповноважена німецького федерального уряду з прав людини Бербель Кофлер із занепокоєнням відреагувала на атаку на табір ромів у Львові.

Як повідомляє Deutsche Welle, у поширеній у вівторок, 26 червня, заяві вона наголошує, що напад свідчить про те, що "ставлення до великих етнічних меншин у частинах європейського суспільства як і раніше відзначається відмежуванням, нетерпимістю та насильством".

Кофлер наголосила, що не можна миритися з тим, що права меншин утискають. За її словами, необхідно ставитися з повагою до релігійних, етнічних та культурних меншин.

"Вони повинні мати змогу жити в безпеці в Україні, так само як і в Європі та скрізь у світі", - додала уповноважена з прав людини. Вона очікує, що українська влада проведе належне розслідування та покарає винних.

Як повідомлялося, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на вулиці Трускавецькій на околиці Львова одна особа загинула, четверо отримали травми.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив стурбованість у зв’язку з низкою атак, спрямованих проти ромської громади в Україні, та закликав українську владу провести належне розслідування.

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.