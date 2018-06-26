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Берлин: меньшинства в Украине должны жить в безопасности

Вторник, 26 июня 2018, 13:30

Уполномоченная немецкого федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер с беспокойством отреагировала на атаку на лагерь цыган во Львове.

Как сообщает Deutsche Welle, в распространенном во вторник, 26 июня, заявлении она отмечает, что нападение свидетельствует о том, что "отношение к большим этнических меньшинствам в частях европейского общества по-прежнему отмечается удаленностью, нетерпимостью и насилием".

Кофлер подчеркнула, что нельзя мириться с тем, что права меньшинств ущемляются. По ее словам, необходимо относиться с уважением к религиозным, этническим и культурным меньшинствам.

"Они должны иметь возможность жить в безопасности в Украине, так же как и в Европе и везде в мире", - добавила уполномоченный по правам человека. Она ожидает, что украинская власть проведет надлежащее расследование и накажет виновных.

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Германия
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