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Трамп сократил пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном

Пятница, 8 июня 2018, 12:27

Президент США Дональд Трамп оставит саммит "Большой семерки" до его завершения из-за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом заявил Белый дом, сообщает Politico.

Трамп покинет саммит в Квебеке в 10:30 утра в субботу, 9 июня, и отправится непосредственно в Сингапур, где 12 июня должен встретиться с Ким Чен Ыном.

Саммит G7 должен завершиться в субботу вечером. После вылета Трампа США будут представлять заместитель помощника президента по международным экономическим вопросам Эверетт Эйссенстат.

Трамп пропустит сессии, посвященные изменениям климата, океанам и чистой энергии. Он также пропустит традиционную групповую фотографию с другими главами государств. Президент США также может потерять возможность провести пресс-конференцию на высшем уровне, которую традиционно устраивают мировые лидеры.

В прошлом году Трамп также стал единственным лидером стран G7, который решил не проводить пресс-конференцию после саммита в Италии.

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Трамп
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