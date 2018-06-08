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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: 20 пострадавших

Пятница, 8 июня 2018, 13:51

Вблизи города польского города Тенчин (Малопольское воеводство) автобус столкнулся с грузовиком и задел еще одно авто.

Об этом пишет Оnet.pl.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Около 20 человек нуждались в госпитализации.

В автобусе ехало 44 детей с 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Группа ехала в Варшаву. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", - сообщил представитель полиции.

В спасательной операции принимали участие вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи. Полиция призвала водителей объезжать район аварии и не затруднять спасательную операцию.

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