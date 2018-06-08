В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком: 20 пострадавших

Вблизи города польского города Тенчин (Малопольское воеводство) автобус столкнулся с грузовиком и задел еще одно авто.

Об этом пишет Оnet.pl.

В результате ДТП шесть человек, в том числе четверо детей и двое водителей, получили тяжелые ранения. Около 20 человек нуждались в госпитализации.

Dramatyczna akcja ratunkowa na zakopiance. W wypadku rannych 30 osób, w tym dzieci



Zdjęcia z miejsca zdarzenia https://t.co/jUvyh39d5B pic.twitter.com/92Hb4bP7Fh — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 8 червня 2018 р.

В автобусе ехало 44 детей с 7 класса начальной школы, а также взрослые опекуны. Группа ехала в Варшаву. Двух человек из грузовика и легкового автомобиля зажало, их уже освободили спасатели.

"Лобовое столкновение произошло, когда один из водителей выехал на встречную полосу", - сообщил представитель полиции.

В спасательной операции принимали участие вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи. Полиция призвала водителей объезжать район аварии и не затруднять спасательную операцию.