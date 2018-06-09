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Меркель: России не будет на саммитах G7 без прогресса в Украине

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Меркель: России не будет на саммитах G7 без прогресса в Украине

Суббота, 9 июня 2018, 10:18

Представители стран Европейского Союза на встрече "Большой семерки" в Квебеке согласились, что Россия еще не выполнила условий для возвращения в группу стран с развитой экономикой.

Об этом, выступая в кулуарах саммита, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, сообщает Reuters.

Меркель заявила, что все лидеры ЕС, присутствующие на саммите, включая итальянского премьера Джузеппе Конте, договорились в ходе переговоров, что возвращение России к G7 не может быть на повестке дня.

"Мы все согласились с тем, что возвращение России на саммиты "Большой семерки" не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами в Украине. Это было общее мнение", - сказала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним также согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы государств с наиболее развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня к группе относятся Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Большая семерка Германия
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