Розвідка Британії знала про плани саудівців викрасти журналіста - ЗМІ

Убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі збирався розкрити інформацію про використання хімічної зброї Саудівською Аравією у Ємені, а Велика Британія знала про заплановану змову проти нього за кілька тижнів до вбивства.

Про це у неділю повідомили британські таблоїди, пише Hurriyet Daily News.

Британський таблоїд The Sunday Express, посилаючись на джерело у розвідці своєї країни, повідомив, що розвідслужбам Об’єднаного Королівства стало відомо про те, що "щось відбувається", на початку вересня, хоча їм знадобилось більше часу на те, аби з’ясувати деталі.

"Ці деталі включали первинні накази захопити пана Хашоггі і повернути його до Саудівської Аравії для допиту… Ми знали, що накази надходили від члена, наближеного до королівського кола, але не мали прямої інформації, щоб зв'язати їх з наслідним принцом Мохаммадом бін Салманом", - повідомило джерело таблоїду.

У статті також стверджувалося, що MI6, британська служба секретної розвідки, попередила колег з Саудівської Аравії, що їхню "місію" краще зупинити, але цей запит був проігнорований. "1 жовтня нам стало відомо про рух групи, до якої увійшли члени Служби загальної розвідки Саудівської Аравії, і було досить ясно, яка у них мета", - сказало джерело.

Коли джерело запитали, чому MI6 не попередила своїх партнерів із розвідки США про плани саудівців, співрозмовник відповів: "Було прийнято рішення, що ми зробили те, що могли".

У статті The Sunday Express також стверджувалося, що Хашоггі мав отримати "документальні докази" на підтвердження того, що Саудівська Аравія використовувала хімічну зброю у війні в Ємені. Неназваний друг Хашоггі розповів газеті, що бачився із журналістом за тиждень до його смерті.

"Він був незадоволений, і він турбувався… Коли я запитав його, чому він хвилювався, він не хотів відповідати, але врешті сказав: він доводить, що Саудівська Аравія використовувала хімічну зброю", - розповів друг Хашоггі.

Саудівська Аравія заявила в четвер, що вбивство оглядача Washington Post і критика спадкового принца Мохаммеда бін Салмана Джамаля Хашоггі було навмисним, змінивши свою попередню версію про "випадкову смерть" Хашоггі.

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