Разведка Британии знала о планах саудовцев похитить журналиста – СМИ

Убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги собирался раскрыть информацию об использовании химического оружия Саудовской Аравией в Йемене, а Великобритания знала о запланированном сговоре против него за несколько недель до убийства.

Об этом в воскресенье сообщили британские таблоиды, пишет Hurriyet Daily News.

Британский таблоид The ​​Sunday Express, ссылаясь на источник в разведке своей страны, сообщил, что разведслужбам Соединенного Королевства стало известно о том, что "что-то происходит", в начале сентября, хотя им потребовалось больше времени, чтобы выяснить детали .

"Эти детали включали первичные приказы захватить господина Хашогги и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса... Мы знали, что приказы поступали от лица, близкого к королевскому кругу, но не имели прямой информации, чтобы связать их с наследным принцем Мохаммадом бин Салманом", - сообщил источник таблоида.

В статье также утверждалось, что MI6, британская служба секретной разведки, предупредила коллег из Саудовской Аравии, что их "миссию" лучше остановить, но этот запрос был проигнорирован. "1 октября нам стало известно о передвижении группы, в которую вошли члены Службы общей разведки Саудовской Аравии, и было достаточно ясно, какая у них цель", - сказал источник.

Когда источник спросили, почему MI6 не предупредила своих партнеров по разведке США о планах саудовцев, собеседник ответил: "Было принято решение, что мы сделали то, что могли".

В статье The Sunday Express также утверждалось, что Хашогги должен был получить "документальные доказательства" в подтверждение того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие в войне в Йемене. Неназванный друг Хашогги рассказал газете, что виделся с журналистом за неделю до его смерти.

"Он был недоволен, и он беспокоился ... Когда я спросил его, почему он волновался, он не хотел отвечать, но в конце сказал: он доказывает, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие", - рассказал друг Хашогги.

Саудовская Аравия заявила в четверг, что убийство обозревателя Washington Post и критика наследного принца Мохаммеда бин Салмана Джамаля Хашогги было преднамеренным, изменив свою предыдущую версию о "случайной смерти".

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