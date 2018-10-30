Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией

США пытаются испортить отношения между Москвой и Арменией.

Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

Москва утверждает, что во время визита в Ереван советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выступил с завуалированным призывом к Армении.

Болтон якобы "открыто потребовал, чтобы Армения отказалась от исторических шаблонов в своих международных отношениях и не слишком пытался скрыть тот факт, что речь идет о традиционной дружбе Армении с Россией".

Армения на протяжении десятилетий имеет тесные связи с Россией, но вопрос пересмотра двусторонних отношений вновь стал актуальными после того, как бескровная революция во главе с Николом Пашиняном отстранила от власти премьер-министра Сержа Саргсяна, которого считают близким к Москве.

Болтон во время визита в Ереван 25 октября заявил, что обсудил вопрос о возможной продаже военной техники США в Армению.

В интервью "Радио Свобода" Болтон позже заявил, что "отличные" перспективы Армении стать "стабильной демократией" являются "действительно фундаментальными и не зависят или не подвергаются чрезмерному иностранному влиянию".