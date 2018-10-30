МЗС Польщі: стосовно "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що у питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Євросоюзу.

Про це пише "Польське радіо".

За словами Чапутовича, Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на "Північний потік-2" має поширюватися третя газова директива.

"Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес… Так Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію", - сказав Чапутович.

У п’ятницю, 2 листопада, у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації. У зв’язку з ними до Варшави прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Очікується, що однією з тем консультацій стануть розбіжності щодо будівництва газопроводу.

Очільник польської дипломатії також зазначив, що Варшава багато у чому погоджується з німецькою політикою. "Йдеться, наприклад, про позицію щодо Росії, необхідність збереження санкцій проти Росії за агресію в Україні. Ми сподіваємося на добрі перемовини та тісну співпрацю між нашими державами у найближчому майбутньому", - зазначив Чапутович.