МИД Польши: в отношении "Северного потока-2" Германия действует вопреки позиции ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует вопреки позиции Евросоюза.

Об этом пишет "Польское радио".

По словам Чапутовича, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива.

"Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес... Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию", - сказал Чапутович.

В пятницу, 2 ноября, в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Ожидается, что одной из тем консультаций будут разногласия по поводу строительства газопровода.

Глава польской дипломатии также отметил, что Варшава во многом согласна с немецкой политикой. "Речь идет, например, о позиции в отношении России, необходимости сохранения санкций против России за агрессию в Украине. Мы надеемся на хорошие переговоры и тесное сотрудничество между нашими государствами в ближайшем будущем", - отметил Чапутович.