Путін прийме рішення для підтримки Додона на виборах - ЗМІ

Президент Росії Владімір Путін під час візиту до Москви молдовського лідера Ігоря Додона оголосить про певні рішення, покликані підвищити популярність Додона і його "Соціалістичної партії" перед запланованими на лютий парламентськими виборами у країні.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на дипломатичні джерела, що беруть участь у підготовці зустрічі президентів.

За їхніми словами, жодних угод, швидше за все, і на цей раз не буде підписано.

"Але це не виключає можливості прийняття Москвою як жесту доброї волі будь-яких рішень в молдовському напрямку з метою підтримки Додона та його партії перед важливими для них виборами", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, за словами співрозмовника, знайомого з програмою візиту, у Москві гість отримає 11 автомобілів "КамАЗ", які російська сторона вирішила "подарувати" комунальним службам Молдови.

"Так було вже в січні 2017 року, коли Додон вперше в статусі президента зустрів з Путіним. Російський лідер тоді сказав, що Москва почне знімати обмеження на постачання в РФ молдовської сільськогосподарської і виноробної продукції. Її ввезення було обмежене в 2013-2014 роках на тлі активного зближення Молдови з ЄС, яке завершилося підписанням між Кишеневом і Брюсселем Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі", - йдеться у матеріалі.

З тих пір повністю економічні відносини між країнами так і не відновилися. Додон прилетів до Москви увечері 30 жовтня і пробуде там до 1 листопада.