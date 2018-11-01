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Туреччина вважає, що тіло саудівського журналіста розчинили в кислоті - ЗМІ

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Туреччина вважає, що тіло саудівського журналіста розчинили в кислоті - ЗМІ

Четвер, 1 листопада 2018, 14:11

Тіло убитого в саудівському консульстві в Стамбулі опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі могло бути знищене в кислоті.

Таку інформацію турецький чиновник повідомив виданню Washington Post, оглядачем якого був Хашоггі.

"Високопоставлений турецький чиновник в інтерв'ю заявив, що турецька влада розробляє теорію про те, що розчленоване тіло Хашоггі було знищене в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула Саудівської Аравії.

Біологічні докази, виявлені в саду консульства, підтверджують теорію про те, що тіло Хашоггі було знищене поблизу того місця, де його вбили і розчленовували, сказав чиновник", - пише видання.

"Тіло Хашоггі не потребувало поховання", - сказав чиновник, який висловився на умовах анонімності.

Саудівська сторона, яка офіційно визнала убивство журналіста, стверджує, що тіло Хашоггі було передане "місцевому спільнику" для утилізації. Анкара в цю версію не вірить.

Нагадаємо, офіс генпрокурора Стамбула 31 жовтня повідомив, що журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того як він зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.

Читайте детальніше: "Гроші проти моралі: чому згасає скандал з убивством у саудівському консульстві в Стамбулі".

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Близький Схід Вбивство Хашоггі Туреччина
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