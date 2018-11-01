Турция считает, что тело саудовского журналиста растворили в кислоте – СМИ

Тело убитого в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги могло быть уничтожено в кислоте.

Такую информацию турецкий чиновник сообщил изданию Washington Post, обозревателем которого был Хашогги.

"Высокопоставленный турецкий чиновник в интервью заявил, что турецкие власти разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашогги было уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник ", - пишет издание.

"Тело Хашогги не нужно было прятать", - сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.

Саудовская сторона официально признала убийство журналиста и утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

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