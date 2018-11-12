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У Франції заарештували радикалів, які планували напад на Макрона

Понеділок, 12 листопада 2018, 18:43

Чотирьом особам, пов'язаним з ультраправою екстремістською організацією, оголосили підозру у справі про спробу замаху на президента Франції Еммануеля Макрона під час урочистостей до річниці завершення Першої світової війни.

Про це пише France24.

Чотирьом зловмисникам висунули звинувачення у володінні несанкціонованою зброєю з метою терористичної акції.

Двох чоловіків помістили під тимчасовий арешт. За словами джерела, близького до справи, ще двоє просили відкласти слухання і залишатимуться у в'язниці принаймні до засідання, яке відбудеться наступного тижня.

Підозрюваних затримали  6 листопада після того, як один з них, який мешкав на південному сході Франції, озброївся ножем і поїхав до Мозеля, схід Франції, де він зустрівся з трьома іншими зловмисниками.

У той час Макрон був у регіоні, мандрував неподалік місцями битв Першої світової війни та зустрічався з місцевими жителями.

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Франція Макрон ультраправі
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