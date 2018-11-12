Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств

Генпрокурора США призывают взять самоотвод в "российском" деле

В Сербии возмутились тем, как на церемонии в Париже разместили мировых лидеров

Кандидат в премьеры Швеции: голосование за правительство, вероятно, провалится






Во Франции арестовали радикалов, планировавших нападение на Макрона

Понедельник, 12 ноября 2018, 18:43

Четырем лицам, связанным с ультраправой экстремистской организацией, объявили подозрение в деле о попытке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время торжеств к годовщине завершения Первой мировой войны.

Об этом пишет France24.

Четырем злоумышленникам предъявлено обвинение во владении несанкционированным оружием с целью террористической акции.

Двух мужчин поместили под временный арест. По словам источника, близкого к делу, еще двое просили отложить слушание и будут оставаться в тюрьме как минимум до заседания, которое состоится на следующей неделе.

Подозреваемых задержали 6 ноября после того, как один из них, который жил на юго-востоке Франции, вооружился ножом и поехал в Мозель, восток Франции, где он встретился с тремя другими злоумышленниками.

В то время Макрон был в регионе, путешествовал неподалеку по местам сражений Первой мировой войны и встречался с местными жителями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Макрон ультраправые
powered by lun.ua
Читайте также
Столетняя француженка перепутала Меркель с женой Макрона
Макрон предупредил мировых лидеров об угрозах "демонов" национализма
Трамп и Макрон пообщались после выпада по армии Европы
Во Франции возмущены заявлениями Макрона о нацистском коллаборанте Петене