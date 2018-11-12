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Румунія не готова головувати в ЄС - президент

Понеділок, 12 листопада 2018, 19:43

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна не готова очолити Раду ЄС з 1 січня.

Про це пише AP.

Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки. 

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке водночас висуває дуже високі вимоги, наголосив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті. "Я гадаю, ми не готові до нього", - заявив президент Румунії. 

За його словами, існує "політична необхідність заміни уряду", яку він назвав "аварією румунської демократії".

Депутатка Європарламенту Віоріка Денчіле стала на чолі уряду Румунії в січні.

Водночас, урядом фактично керував голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, якого у червні засудили за корупцію. Його також вважали ключовою фігурою, що стяла за кампанією проти головного антикорупціонера країни, прокурора Національного антикорупційного директорату (DNA) Лаури Кодруци Ковеши, котру зняли з посади у липні цього року.

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Румунія
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