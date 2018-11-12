Румыния не готова председательствовать в ЕС - президент

Президент Румынии Йоханнис заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января.

Об этом пишет AP.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-Министерка Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно выдвигает очень высокие требования, подчеркнул Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте. "Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе.

В то же время, правительством фактически руководил председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня, которого в июне осудили за коррупцию. Его также считали ключевой фигурой в кампании против главного антикоррупционера страны, прокурора Национального антикоррупционного директората (DNA) Лауры Кодруц Ковешы, которую сняли с должности в июле этого года.