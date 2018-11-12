Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств

Генпрокурора США призывают взять самоотвод в "российском" деле

В Сербии возмутились тем, как на церемонии в Париже разместили мировых лидеров

Кандидат в премьеры Швеции: голосование за правительство, вероятно, провалится






Румыния не готова председательствовать в ЕС - президент

Понедельник, 12 ноября 2018, 19:43

Президент Румынии Йоханнис заявил, что его страна не готова возглавить Совет ЕС с 1 января.

Об этом пишет AP.

Йоганнис считает социал-демократическое правительство премьер-Министерка Виорики Денчиле некомпетентным и выступил с требованием его отставки.

Председательство в ЕС "очень почетное" задание, которое одновременно выдвигает очень высокие требования, подчеркнул Йоганнис во время встречи с политиками в Бухаресте. "Я думаю, мы не готовы к нему", - заявил президент Румынии.

По его словам, существует "политическая необходимость замены правительства", которое он назвал "аварией румынской демократии".

Депутат Европарламента Виорика Денчиле стала во главе правительства Румынии в январе.

В то же время, правительством фактически руководил председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии Ливиу Драгня, которого в июне осудили за коррупцию. Его также считали ключевой фигурой в кампании против главного антикоррупционера страны, прокурора Национального антикоррупционного директората (DNA) Лауры Кодруц Ковешы, которую сняли с должности в июле этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua
Читайте также
Власти Румынии обвинили в использовании закона ЕС для давления на журналистов-расследователей
Власти Румынии обвинили в использовании закона ЕС для давления на журналистов-расследователей
Министр по делам ЕС Румынии подал в отставку
Румыния дополнительно купила у США три ракетных комплекса Patriot
Венгрия возмущена словам Юнкера: объединение Румынии и Трансильвании – боль Будапешта
СМИ РФ начали активно продвигать кампанию за Roexit в Румынии