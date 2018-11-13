Меркель підтримала ідею створення cправжньої європейської армії

Європа повинна рухатися у бік створення справжньої європейської армії.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час виступу в Європарламенті, який транслювало супутникове телебачення Єврокомісії.

Вона наголосила, що лише сильна Європа здатна захистити свої цінності.

"Часи, коли ми покладалися на інших, минули. Це означає, що ми, як європейці, повинні взяти нашу долю у власні руки", - наголосила Меркель.

"Ми повинні працювати над баченням створення одного дня справжньої європейської армії", - заявила вона.

При цьому Меркель наголосила, ця ідея не йде супроти НАТО, і європейська армія може стати гарним доповненням Альянсу.

Французький президент Еммануель Макрон у вівторок закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США. Президент США Дональд Трамп перед самим візитом до Парижа назвав заклик Макрона до створення європейської армії "дуже образливим".