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Меркель поддержала идею создания настоящей европейской армии

Вторник, 13 ноября 2018, 16:55

Европа должна двигаться в сторону создания настоящей европейской армии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Европарламенте, которое транслировалось по спутниковому телеканалу Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что только сильная Европа способна защитить свои ценности.

"Времена, когда мы полагались на других, прошли. Это значит, что мы как европейцы должны взять нашу судьбу в собственные руки", - отметила Меркель.

"Мы должны работать над видением создания однажды настоящей европейской армии", - заявила она.

При этом Меркель отметила, эта идея не идет против НАТО, и европейская армия может стать хорошим дополнением Альянса.

Французский президент Эммануэль Макрон во вторник призвал к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы от России и даже от США. Президент США Дональд Трамп перед самым визитом в Париж назвал призыв Макрона к созданию европейской армии "очень обидным".

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Меркель
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