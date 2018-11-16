МИД Финляндии считает Россию виновной в сбое GPS во время учений НАТО

МИД Финляндии обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

Об этом говорится в сообщении МИД страны, передает Yle.

В сообщении отмечается, что финские власти продолжают расследование препятствий в системе GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

МИД Финляндии считает достоверными полученные от Норвегии сведения, согласно которым вмешательство в работу GPS велось со стороны России. Впрочем пока министерство не разглашает технических подробностей дела.

Финское внешнеполитическое ведомство передало доклад о вмешательстве парламентской комиссии по иностранным делам.

Финляндия обсудит этот вопрос с Россией по дипломатическим каналам и будет исходить из того, что подобная деятельность не должна подвергать опасности безопасность воздушного движения.

Министерство обороны Норвегии утверждает, что Россия с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении, во время учений НАТО Trident Juncture, которые проходили с 25 октября по 7 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО и о том, что Москва может иметь какое-то отношение к сбоям