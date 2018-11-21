Нидерланды предлагают вводить санкции ЕС за нарушение прав человека

Нидерланды предлагают создать общеевропейский механизм санкций в отношении нарушений прав человека, позволяющий более эффективно бороться с нарушителями.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает сайт голландского ведомства.

"Права человека, которые лежат в основе Европы, требуют многогранного подхода. И мы считаем, что санкции в области прав человека является необходимым дополнительным инструментом. Дополнением к уголовному законодательству. Но также необходимо дополнить уже существующие географические и тематические санкции", - сказал Блок.

Он отметил, что санкции по географическому признаку не всегда можно применить, потому что они "иногда являются слишком тупым инструментом...и могут быть слишком политическими".

"Глобальный режим санкций позволит нам бороться с нарушениями прав человека во всем мире даже в сложных, политически чувствительных ситуациях", - сказал он.

"Возьмите руководителей полиции, которые вербуют детей в возрасте до восьми лет. Государственные чиновники, которые злоупотребляют своими должностями, чтобы насиловать женщин. Тюремные служащие, систематически пытающие представителей ЛГБТ или национальных меньшинств. Мы в ЕС можем гарантировать, что эти преступники почувствуют последствия своих действий", - подчеркнул министр.