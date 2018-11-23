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Винищувачі НАТО перехопили 4 російських літаки над Балтійським морем

П'ятниця, 23 листопада 2018, 14:42

Німецькі винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО перехопили чотири російських військових літака над Балтійським морем.

Про це повідомляє сайт Об’єднаного повітряного командування НАТО.

21 листопада німецькі літаки тричі піднімалися з естонської авіабази Емарі, де вони дислокуються під час участі у місії НАТО.

Перший випадок стався близько 8:30 ранку, коли радари НАТО зафіксували сигнал літака, який вилітав з Калінінграда біля узбережжя Литви. Оскільки літак не подав плану польоту, два винищувачі піднялися в небо і через годину провели візуальну ідентифікацію російського транспортного літака Ан-26.

Російський МіГ-29 над Балтійським морем
Російський МіГ-29 над Балтійським морем

Другий виліт стався приблизно о 10:30 і винищувачі Eurofighter піднялися для супроводження російського винищувача МіГ-29, що летів поблизу повітряного простору НАТО.

Пізніше, в той же день, радіолокатори союзників зафіксували ще два літальних апарати, які прямували з континентальної Росії. Винищувачі НАТО візуально ідентифікували два російських транспортних літака Іл-76, які не подали план польотів.

"Після зустрічі в небі з винищувачами НАТО російські літаки продовжили свій політ до Калінінграда. Всі російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі. Проведене НАТО перехоплення було рутинним і запобіжним заходом", - йдеться у повідомленні.

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