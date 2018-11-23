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Истребители НАТО перехватили четыре российских самолета над Балтийским морем

Пятница, 23 ноября 2018, 14:42

Немецкие истребители в рамках миссии воздушной полиции НАТО перехватили четыре российских военных самолета над Балтийским морем.

Об этом сообщает сайт Объединенного воздушного командования НАТО.

21 ноября немецкие самолеты трижды поднимались с эстонской авиабазы ​​Эмари, где они дислоцируются во время участия в миссии НАТО.

Первый случай произошел около 8:30 утра, когда радары НАТО зафиксировали сигнал самолета, который вылетал из Калининграда, у побережья Литвы. Поскольку самолет не подал плана полета, два истребителя поднялись в небо и через час провели визуальную идентификацию российского транспортного самолета Ан-26.

Російський МіГ-29 над Балтійським морем
Российский МиГ-29 над Балтийским морем

Второй вылет произошел примерно в 10:30, и истребители Eurofighter поднялись для сопровождения российского истребителя МиГ-29, летевшего вблизи воздушного пространства НАТО.

Позже в тот же день радиолокаторы союзников зафиксировали еще два летательных аппарата, направлявшихся из континентальной России. Истребители НАТО визуально идентифицировали два российских транспортных самолета Ил-76, которые не подали план полетов.

"После встречи в небе с истребителями НАТО российские самолеты продолжили свой полет в Калининград. Все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве. Проведенное НАТО перехвата было рутинным и мерой пресечения", - говорится в сообщении.

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