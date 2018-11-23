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Київ не дискутує з Угорщиною, як тлумачити українські закони на українській території - Клімкін

П'ятниця, 23 листопада 2018, 15:15

Україна не дискутуватиме з Угорщиною про те, яким чином тлумачити українські закони.

Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми не дискутуємо з угорською стороною, як мають тлумачитися українські закони на українській території. Саме це і багато інших важливих питань обговоримо на консульських консультаціях 28 листопада у Києві, а також під час моїх наступних зустрічей з П.Сійярто", - написав очільник української дипломатії.

Як відомо, у вересні в мережі з'явилося відео з Берегового, на якому українців у присутності угорського консула приймають у громадянство Угорщини. Угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

4 жовтня консула Угорщини у Береговому було оголошено персоною нон грата, у відповідь Угорщина заявила про вислання українського консула.

25 жовтня міністр закордонних справ Клімкін повідомив, що Україна та Угорщина 28 листопада проведуть у Києві комплексні консульські консультації у зв'язку з видачею угорських паспортів мешканцям Закарпаття.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що видача угорських паспортів громадянам України не суперечить українським законам.

Детальніше про це – у статті "100 тисяч вірних Угорщині: історія та приховані деталі паспортного скандалу на Закарпатті"

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Клімкін МЗС Угорщина
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