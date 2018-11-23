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Киев не дискутирует с Венгрией, как толковать украинские законы на украинской территории – Климкин

Пятница, 23 ноября 2018, 15:15

Украина не будет дискутировать с Венгрией о том, каким образом толковать украинские законы.

Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с П.Сийярто", - написал глава украинского дипломатии.

Как известно, в сентябре в сети появилось видео из города Берегово, на котором украинцев в присутствии венгерского консула принимают в гражданство Венгрии. Венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегове был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

Подробнее об этом - в статье "100 тысяч верных Венгрии: история и скрытые детали паспортного скандала на Закарпатье".

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Климкин МИД Венгрия
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