МЗС: угорський посол почав роботу в Києві брехнею "в стилі Кремля"

У МЗС України протестують у зв'язку із заявою МЗС Угорщини про те, що посол в Україні Іштван Ійдярто 16 листопада прибув до українського відомства виключно за власної ініціативи, а не через демарш Києва з приводу скандальних висловлювань угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це у своєму Facebook заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар

15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими. Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС". 16 листопада МЗС України повідомило, що "запросило" Ійдярто через слова Орбана. Однак у Будапешті наполягають, що ініціатором зустрічі були вони самі.

"Посла Угорщини таки запросили до МЗС! Останнім часом дії і заяви угорської сторони все більше нагадують стиль Кремля. То угорський прем'єр синхронно з Москвою декларує відмову від контактів з українською владою, то угорська дипломатія переходить на рейки маніпуляцій і перекручень. Незважаючи на турбулентності в двосторонніх відносинах, я намагався стримано коментувати існуючі проблеми. Але чашу мого дипломатичного терпіння переповнила відверта брехня МЗС Угорщини щодо виклику їхнього посла", - написав Боднар.

Він наголосив: посла Угорщини було запрошено до МЗС України директором профільного департаменту для демаршу щодо заяв Орбана. "Те, що посол попередньо сам просився на зустріч не впливає ні на зміст, ні на форму демаршу. Послу Угорщини було висловлено рішучий протест у зв'язку із заявами Орбана, наголошено на неприпустимості втручання у внутрішні справи України, зокрема у триваючий виборчий процес. Посол з розумінням сприйняв наші занепокоєння. Жодної згадки про "утиски угорців на Закарпатті" не було! Навпаки, було запропоновано сконцентрувати взаємодію двох країн на практичних взаємовигідних напрямках", - розповів дипломат. Боднар також висловив жаль з приводу того, що "свою роботу в Україні новий угорський посол (а також його колеги в Будапешті) розпочинає методами кремлівської пропаганди". "Ми, зі свого боку, мабуть, почнемо в МЗС активно вчити угорську мову, щоб в коментарях одразу угорською вказувати не дипломатичне слово "запросили", а жорстке - "викликали". Якщо їм подобається жорсткий, а не конструктивний стиль діалогу - ми їм це швидко забезпечимо!" - додав Боднар.

Як відомо, Угорщина офіційно ініціювала в НАТО перегляд всіх програм підтримки України. Будапешт блокує проведення Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів через претензію до мовної статті українського закону про освіту.