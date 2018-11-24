"Ми не Росія": у Празі тисячі людей вимагали відставки прем'єра

Тисячі людей протестували у центрі Праги 23 листопада ввечері, закликаючи до відставки уряд Андрея Бабіша під керівництвом його руху ANO.

Про це пише Radio Praha.

Натовп зібрався у Празькому Граді та пройшов до Староміської площі, яка була практично заповнена, так само як, і на подібній демонстрації 17 листопада.

"Чеська Республіка - це не Росія, ми хочемо гідного уряду", - цитує скандування демонстрантів Idnes.cz.

Idnes.cz.

IDNES.CZ.

IDNES.CZ.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш 23 листопада уникнув вотуму недовіри його уряду, ініційованого у зв’язку зі скандалом довкола поїздки його сина в окупований Крим.

Опозиція ініціювала голосування після появи відеозапису, на якому син прем’єр-міністра Чехії Андрей заявив, що минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в анексований Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС. Нині Бабіш-молодший мешкає у Швейцарії.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям. Він запевнив, що син страждає на шизофренію. Він зауважив, що син не утримувався в Криму насильно, а поїхав туди добровільною. Більше того – добре проводив там час і зустрів свою наречену.

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