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"Мы не Россия": в Праге тысячи людей требовали отставки премьера

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"Мы не Россия": в Праге тысячи людей требовали отставки премьера

Суббота, 24 ноября 2018, 10:40

Тысячи людей протестовали в центре Праги 23 ноября вечером, призывая к отставке правительство Андрея Бабиша под руководством его движения ANO.

Об этом пишет Radio Praha.

Толпа собралась в Пражском Граде и прошла к Староместской площади, которая была практически заполнена, так же как и на подобной демонстрации 17 ноября.

"Чехия - это не Россия, мы хотим достойного правительства", - цитирует скандирование демонстрантов Idnes.cz.

 
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш накануне избежал  вотума недоверия его правительству, инициированного в связи со скандалом вокруг поездки его сына в оккупированный Крым.

Оппозиция инициировала голосование после появления видеозаписи, на которой его сын Андрей заявил, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в аннексированный Россией Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС.

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время прошения о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией.

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