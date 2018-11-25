Посол при РЄ: потрібні чіткі дії партнерів щодо Росії, яка шукає морської війни

Для міжнародних партнерів України час висловлення занепокоєнь щодо агресивних дій Росії в Азовському морі минув.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в коментарі кореспондентові "Укрінформу" у Страсбурзі.

"Росія намагається витіснити Україну з Азовського моря. Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України. Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу", - сказав дипломат.

Кулеба також відзначив, що потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії партнерів України, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс також звертає увагу європейських політиків на небезпечну ескалацію в Азовському морі.

МЗС України заявило, що невідкладно проінформує партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі та вимагає реакції міжнародного співтовариства на провокації РФ.

У неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, протаранивши український рейдовий буксир.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.