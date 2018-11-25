Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Євродепутат: Росія фізично блокує Керченську протоку

"Євробляхери" блокують кордон з Польщею і Словаччиною

МЗС вимагає міжнародної реакції на агресію РФ в Азовському морі

Лідери ЄС схвалили угоду про вихід Британії з Євросоюзу






Посол при РЄ: потрібні чіткі дії партнерів щодо Росії, яка шукає морської війни

Неділя, 25 листопада 2018, 17:50

Для міжнародних партнерів України час висловлення занепокоєнь щодо агресивних дій Росії в Азовському морі минув.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в коментарі кореспондентові "Укрінформу" у Страсбурзі.

"Росія намагається витіснити Україну з Азовського моря. Останні події свідчать, що Росія провокує Україну, шукаючи морської війни. Це новий фронт російської агресії проти України. Ситуація очевидна і для нас, і для наших міжнародних партнерів. Час висловлення глибокого занепокоєння минув. Україна робитиме свою роботу", - сказав дипломат.

Кулеба також відзначив, що потрібні чіткі дипломатичні, санкційні та безпекові дії партнерів України, щоб демотивувати Росію продовжувати ескалацію.

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс також звертає увагу європейських політиків на небезпечну ескалацію в Азовському морі.

МЗС України заявило, що невідкладно проінформує партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі та вимагає реакції міжнародного співтовариства на провокації РФ.

У неділю зранку Військово-морські сили ЗСУ заявили, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, протаранивши український рейдовий буксир.

Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Рада Європи Росія
powered by lun.ua
Читайте також
МЗС вимагає міжнародної реакції на агресію РФ в Азовському морі
МЗС РФ просить Євросоюз "не драматизувати" ситуацію в Азовському морі
Британія звернулась до Росії у зв’язку з дестабілізацією на Азові
ЄС застосує "цільові заходи" у зв’язку з діями РФ в Азовському морі - Могеріні