Посол при СЕ: нужны четкие действия партнеров относительно РФ, которая ищет морской войны
Для международных партнеров Украины время высказывания беспокойств относительно агрессивных действий России в Азовском море прошло.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Страсбурге.
"Россия пытается вытеснить Украину из Азовского моря. Последние события свидетельствуют, что Россия провоцирует Украину в поисках морской войны. Это новый фронт российской агрессии против Украины. Ситуация очевидна и для нас, и для наших международных партнеров. Время высказывания глубокого беспокойства прошло. Украина будет делать свою работу", - сказал дипломат.
Кулеба также отметил, что нужны четкие дипломатические, санкционные, а также действия в сфере безопасности со стороны партнеров Украины, чтобы демотивировать Россию продолжать эскалацию.
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс также обращает внимание европейских политиков на опасную эскалацию в Азовском море.
МИД Украины заявил, что безотлагательно проинформирует партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море и требует реакции международного сообщества на провокации РФ.
В воскресенье утром Военно-морские силы ВСУ заявили, что пограничные корабли РФ осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины, протаранив украинское рейдовый буксир.
Впоследствии россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.