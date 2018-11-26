Польша осудила агрессивные действия РФ в Азовском море

Польша осудила агрессию России в Азовском море и призвала ее уважать международное право.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и повреждены корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

В польском МИДе отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигания конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", - заявили в МИД Польши.