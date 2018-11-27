Парубій попросив НАТО відправити у Чорне море більше кораблів і авіації

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій на зустрічі з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Брюсселі закликав збільшити військову присутність Альянсу у Чорному морі.

Про це голова ВРУ заявив, спілкуючись із журналістами в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликав збільшити кількість літаків у повітряному просторі Чорного моря, і кількість військових кораблів у Чорному морі як гарантію безпеки, стабільності у Чорному морі. Це одне з ключових питань, яке ми обговорювали з генеральним секретарем з приводу останнього акту агресії Російської Федерації проти України", - повідомив спікер парламенту.

"Можу сказати, що є розуміння Генерального секретаря НАТО всієї небезпеки, які становить російська агресія не лише для України, а й для всього вільного світу. Я закликав генсека, щоб НАТО і Північноатлантична Рада з того приводу дали й публічну реакцію", - додав Парубій.

Крім того, він пояснив генсеку НАТО причини запровадження воєнного стану в Україні.