Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Північноатлантична рада вимагає від РФ без зволікань звільнити захоплених моряків і судна

Манафорт таємно зустрічався з Ассанжем у посольстві Еквадору - ЗМІ

Євродепутат: після агресії РФ на морі "Північний потік-2" має бути заборонений

Конгресмени США: Росія має припинити криваву та несправедливу окупацію України






Парубій попросив НАТО відправити у Чорне море більше кораблів і авіації

Вівторок, 27 листопада 2018, 19:17

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій на зустрічі з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Брюсселі закликав збільшити військову присутність Альянсу у Чорному морі.

Про це голова ВРУ заявив, спілкуючись із журналістами в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я закликав збільшити кількість літаків у повітряному просторі Чорного моря, і кількість військових кораблів у Чорному морі як гарантію безпеки, стабільності у Чорному морі. Це одне з ключових питань, яке ми обговорювали з генеральним секретарем з приводу останнього акту агресії Російської Федерації проти України", - повідомив спікер парламенту.

"Можу сказати, що є розуміння Генерального секретаря НАТО всієї небезпеки, які становить російська агресія не лише для України, а й для всього вільного світу. Я закликав генсека, щоб НАТО і Північноатлантична Рада з того приводу дали й публічну реакцію", - додав Парубій.

Крім того, він пояснив генсеку НАТО причини запровадження воєнного стану в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азово-Керченська криза Україна-НАТО
powered by lun.ua
Читайте також
Парубій пояснив НАТО, чому Україна запроваджує воєнний стан
Комісія Україна-Грузія-НАТО обговорить безпеку у Чорному і Азовському морях
НАТО після екстреної зустрічі в Брюсселі: немає виправдання діям Росії
Порошенко запевнив НАТО, що воєнний стан не створить проблем для виборів