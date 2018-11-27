Парубий попросил НАТО отправить в Черное море больше кораблей и авиации

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе призвал увеличить военное присутствие Альянса в Черном море.

Об этом председатель ВР заявил, общаясь с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я призвал увеличить количество самолетов в воздушном пространстве Черного моря и количество военных кораблей в Черном море как гарантию безопасности, стабильности в Черном море. Это один из ключевых вопросов, который мы обсуждали с генеральным секретарем по поводу последнего акта агрессии Российской Федерации против Украины" , - сообщил спикер парламента.

"Могу сказать, что есть понимание Генерального секретаря НАТО всей опасности, которую представляет российская агрессия не только для Украины, но и для всего свободного мира. Я призвал генсека, чтобы НАТО и Североатлантический совет по этому поводу дали и публичную реакцию", - добавил Парубий .

Кроме того, он объяснил генсеку НАТО причины введения военного положения в Украине.