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У Франції вирішили заборонити тілесні покарання дітей в сім'ї

П'ятниця, 30 листопада 2018, 14:25

Парламент Франції прийняв у першому читанні законопроект, який забороняє батькам застосовувати силу стосовно дітей. Цим символічним кроком Франція гармонізує свою законодавчу базу в цій сфері з європейськими нормами.

Про це пише RFI.

Згідно із законопроектом, до цивільного кодексу внесуть фразу, яку співробітники РАГСів будуть зачитувати при укладанні шлюбу: "Батьки повинні утверджувати свій авторитет, не вдаючись до фізичного або психічного насильства". Надалі батькам у Франції буде заборонено бити дітей ляпасами.

Законопроект тепер передадуть на розгляд Сенату, однак останнє слово залишається за Національними зборами.

Спробам колишніх урядів заборонити практику перешкоджали консерватори. Консерватор Ерік Чіотті назвав закон "пропагандистським", і таким, що пропагує "офіційну псевдомораль".

Прихильники закону кажуть, що він буде мати не тільки символічне значення, оскільки він суперечить думці, широко поширеній навіть серед суддів, про те, що батьки мають право давати дітям "доброго прочухана", пише DW.

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Франція
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