Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС в декабре продлит санкции против России - Туск

Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи

Советница Могерини: нужно изменить политику санкций против РФ, потому что они не работают

Украина использовала 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС






Во Франции решили запретить телесные наказания детей в семье

Пятница, 30 ноября 2018, 14:25

Парламент Франции принял в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять силу в отношении детей. Этим символическим шагом Франция гармонизирует свою законодательную базу в этой сфере с европейскими нормами.

Об этом пишет RFI.

Согласно законопроекту, в Гражданский кодекс внесут фразу, которую сотрудники ЗАГСов будут зачитывать при заключении брака: "Родители должны утверждать свой авторитет, не прибегая к физическому или психологическому насилию". В дальнейшем родителям во Франции будет запрещено бить детей шлепками.

Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение Сената, однако последнее слово остается за Национальным собранием.

Попыткам бывших правительств запретить практику препятствовали консерваторы. Консерватор Эрик Чиотти назвал закон "пропагандистским" и пропагандирующим "официальную псевдомораль".

Сторонники закона говорят, что он будет иметь не только символическое значение, поскольку он противоречит мнению, широко распространенному даже среди судей, о том, что родители имеют право давать детям "хорошую взбучку", пишет DW.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua
Читайте также
Две трети жителей Франции поддерживают "топливные" протесты - опрос
Германия предлагает Франции отдать ЕС место в Совбезе ООН
Германия и Франция против новых санкций в отношении России – СМИ
Франция закроет 14 ядерных реакторов к 2035 году – Макрон
Французского чиновника арестовали по подозрению в шпионаже