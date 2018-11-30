Во Франции решили запретить телесные наказания детей в семье

Парламент Франции принял в первом чтении законопроект, запрещающий родителям применять силу в отношении детей. Этим символическим шагом Франция гармонизирует свою законодательную базу в этой сфере с европейскими нормами.

Об этом пишет RFI.

Согласно законопроекту, в Гражданский кодекс внесут фразу, которую сотрудники ЗАГСов будут зачитывать при заключении брака: "Родители должны утверждать свой авторитет, не прибегая к физическому или психологическому насилию". В дальнейшем родителям во Франции будет запрещено бить детей шлепками.

Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение Сената, однако последнее слово остается за Национальным собранием.

Попыткам бывших правительств запретить практику препятствовали консерваторы. Консерватор Эрик Чиотти назвал закон "пропагандистским" и пропагандирующим "официальную псевдомораль".

Сторонники закона говорят, что он будет иметь не только символическое значение, поскольку он противоречит мнению, широко распространенному даже среди судей, о том, что родители имеют право давать детям "хорошую взбучку", пишет DW.