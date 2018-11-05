Другий тур місцевих виборів у Польщі: керівна партія програла вибори в Кракові і Гданську

Під час другого туру місцевих виборів у Польщі виборці Гданська і Кракова віддали перевагу чинним мерам перед кандидатами керівної партії, натомість мером Перемишля став кандидат руху "Кукіз’15".

Про це повідомляє RMF24.

Чи не головною інтригою другого туру місцевих виборів було питання, чи вдасться чинному меру Яцеку Майхровському, який керує Краковом з 2002 року, перемогти кандидатку "Права і справедливості" Малгожату Вассерман. В результаті голосування Майхровський здобув перемогу з майже 62% голосів, за Вассерман проголосували 38% виборців.

Чинний мер Гданська Павел Адамович також виграв у кандидата Об’єднаної правиці Карпа Плажинського. Голова міста з 1998 року отримав майже 65% голосів, його опонент – трохи більше 35%.

У Щецині також переміг чинний мер Пьотр Кшистек з результатом у понад 78%, за кандидата Об’єднаної правиці проголосували менше 22% виборців.

Натомість у Перемишлі виграв депутат від "Кукіз’15" Войцех Бакун з майже 75% підтримки, його опонент Януш Гамрищак отримав більше 25%.

У першому турі виборів, який відбувся 21 жовтня, правляча партія "Право і справедливість" посилила свою присутність у регіональних органах влади, проте програла на виборах мера Варшави, Познані та Лодзі. Там перемогу здобула проєвропейська коаліція, яку очолює опозиційна "Громадянська платформа".

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