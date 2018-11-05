Второй тур местных выборов в Польше: правящая партия проиграла выборы в Кракове и Гданьске

Во время второго тура местных выборов в Польше избиратели Гданьска и Кракова отдали предпочтение действующим мэрам перед кандидатами правящей партии, в то же время мэром Перемышля стал кандидат движения "Кукиз’15".

Об этом сообщает RMF24.

Главной интригой второго тура местных выборов был вопрос, удастся ли действующему мэру Яцеку Майхровскому, который руководит Краковом с 2002 года, победить кандидата "Права и справедливости" Малгожату Вассерман. В результате голосования Майхровский одержал победу с почти 62% голосов, за Вассерман проголосовали 38% избирателей.

Действующий мэр Гданьска Павел Адамович также выиграл у кандидата правых Карпа Плажинского. Глава города с 1998 года получил почти 65% голосов, его оппонент – чуть более 35%.

В Щецине также победил действующий мэр Петр Кшистек с результатом в более 78%, за кандидата правых проголосовали менее 22% избирателей.

Зато в Перемышле выиграл депутат от "Кукиз’15" Войцех Бакун с почти 75% поддержки, его оппонент Януш Гамрищак получил более 25%.

В первом туре выборов, который состоялся 21 октября, правящая партия "Право и справедливость" усилила свое присутствие в региональных органах власти, однако проиграла на выборах мэра Варшавы, Познани и Лодзи. Там победу одержала проевропейская коалиция, которую возглавляет оппозиционная "Гражданская платформа".

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