Франция: задержана группа людей, планировавших нападение на Макрона

Во Франции задержали шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

По его информации, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Считают, что задержанные являются сторонниками радикальных взглядов и разработали "насильницькький план" действий против президента Макрона.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.