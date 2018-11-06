Франция: задержана группа людей, планировавших нападение на Макрона
Вторник, 6 ноября 2018, 14:26
Во Франции задержали шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона.
Об этом сообщил телеканал BFM-TV.
По его информации, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.
Считают, что задержанные являются сторонниками радикальных взглядов и разработали "насильницькький план" действий против президента Макрона.
Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.
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