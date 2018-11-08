Порошенко: 500 млн макрофинансовой помощи ЕС будут за "считанные недели"

Президент Петр Порошенко анонсировал получения первого транша из нового пакета макрофинансовой помощи ЕС за "считанные недели".

Об этом президент рассказал журналистам в Хельсинки, куда он прибыл на заседание "Народной европейской партии", сообщает корреспондент "Европейской правды".

"С вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, за считанные недели, будет выделено 500 млн евро макрофинансовой помощи", - отметил Порошенко.

Президент добавил, что со стороны ЕС также "будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом".

"Мы сегодня чувствуем большое внимание и помощь Европы. Мы вместе. Я думаю, это очень позитивный сигнал, который сегодня получила Украина", - резюмировал Порошенко.

В конце июня Евросоюз окончательно утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

14 сентября Украина и ЕС подписали кредитное соглашение и меморандум о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 млн евро с предыдущей программы макрофина.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.