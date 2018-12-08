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Британія затвердила "чорний список" наближених до Путіна олігархів - ЗМІ

Субота, 8 грудня 2018, 13:45

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей схвалила запропонований спецслужбами країни список російських олігархів, проти яких планують ввести обмеження у зв'язку з отруєнням в Солсбері.

Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на джерела.

За інформацією видання, у "чорний список" внесено Романа Абрамовича, Ігоря Сечина, Алішера Усманова, Олега Дерипаску, а також Аркадія і Бориса Ротенбергів.

Зазначається, що британська влада має на меті обмежити цим олігархам можливість вести бізнес та пересуватись Британією, а також Європою.

Російські багатії потрапили у цей список у зв’язку з тим, що мають дуже тісні професійні і фінансові відносини з Владіміром Путіним. Британські спецслужби вважають, що ці люди "залучені до виконання розпоряджень Кремля з багатьох напрямків".

Зазначається, що цей список буде розісланий усім британським державним департаментам і переданий союзникам в Європі і Північній Америці для того, щоб позбавити олігархів "можливості подорожувати і підтримувати свої бізнес-імперії".

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Отруєння в Солсбері Велика Британія Росія
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