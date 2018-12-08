Британия утвердила "черный список" приближенных к Путину олигархов - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй одобрила предложенный спецслужбами страны список российских олигархов, против которых планируют ввести ограничения в связи с отравлением в Солсбери.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, в "черный список" внесли Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, а также Аркадия и Бориса Ротенберга.

Отмечается, что британские власти хотят ограничить этим олигархам возможность вести бизнес и передвигаться Британией, а также Европой.

Российские богачи попали в этот список в связи с тем, что имеют очень тесные профессиональные и финансовые отношения с Владимиром Путиным. Британские спецслужбы считают, что эти люди "привлечены к выполнению распоряжений Кремля по многим направлениям".

Отмечается, что этот список будет разослан всем британским государственным департаментам и передан союзникам в Европе и Северной Америке для того, чтобы лишить олигархов "возможности путешествовать и поддерживать свои бизнес-империи".