Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Брюсселе "желтые жилеты" сцепились с полицией, более 100 задержанных

В Польше активисты сорвали концерт ансамбля российской армии

В Париже полиция применила газ против демонстрантов, количество задержанных растет

"Желтые жилеты" собираются на протест в Париже, более 300 человек задержаны






Британия утвердила "черный список" приближенных к Путину олигархов - СМИ

Суббота, 8 декабря 2018, 13:45

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй одобрила предложенный спецслужбами страны список российских олигархов, против которых планируют ввести ограничения в связи с отравлением в Солсбери.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, в "черный список" внесли Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, а также Аркадия и Бориса Ротенберга.

Отмечается, что британские власти хотят ограничить этим олигархам возможность вести бизнес и передвигаться Британией, а также Европой.

Российские богачи попали в этот список в связи с тем, что имеют очень тесные профессиональные и финансовые отношения с Владимиром Путиным. Британские спецслужбы считают, что эти люди "привлечены к выполнению распоряжений Кремля по многим направлениям".

Отмечается, что этот список будет разослан всем британским государственным департаментам и передан союзникам в Европе и Северной Америке для того, чтобы лишить олигархов "возможности путешествовать и поддерживать свои бизнес-империи".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Отравление в Солсбери Великобритания Россия
Читайте также
ЕС к Рождеству наложит санкции на 5 человек за химатаку в Солсбери – СМИ
В Британии обнародовали новые видео с "Петровым" и "Бошировим" в Солсбери
В Солсбери снова откроется ресторан, где обедали Скрипали в день отравления
В Солсбери из собора пытались похитить экземпляр Магна Карта
Отравление в Солсбери: Британия настаивает на новых санкциях против РФ